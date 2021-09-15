İYİ Parti'ye yakın sendika başkanından çarşaf düşmanlığı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, çarşaflı kadının zincire vurulduğu skandal gösteri halen gündemdeyken, tesettüre karşı çirkin saldırılar devam ediyor. Son olarak, Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’ndeki bir öğretmen üzerinden çarşaf düşmanlığı hortladı.

Öğrencilere İstiklal Marşı’nı okutan öğretmenin laikçi medyada hedef gösterilmesinin ardından İYİ Parti’ye yakın Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık’tan da tepki çeken açıklamalar geldi.

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık ise tetikçi odatv’ye yaptığı açıklamada, kılık kıyafetle ilgili yönetmeliği hatırlattı ve çarşaf düşmanlığı yaparken Atatürk İlke ve İnkılaplarını ileri sürdü.

Balık, şunları söyledi:

“Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin Amaç - Kapsam ve Deyimler başlıklı birinci maddesinde ‘Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.’ ifadelerine yer verilmiştir.

Yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmaları gerekmektedir.

Yaşanan bu olay yönetmeliğe aykırıdır. Okullarımızda çağdaş, bilimsel bir eğitim vermek istiyorsak tam da yönetmelikte belirtildiği gibi kamu emekçilerinin kılık kıyafetleri Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade olması gerekir.”