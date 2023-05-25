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Gündem İyi Parti’ye şok! Topluca AK Parti’ye geçti
Gündem

İyi Parti’ye şok! Topluca AK Parti’ye geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-25 11:19:00 -
İyi Parti’ye şok! Topluca AK Parti’ye geçti

Mersin'de İYİ Partili bir grup, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetlerini eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan taktı. AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden yine büyük bir zaferle çıkacağı ifade edilirken, vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yapıldı.

AK Parti'ye katılım sağlayanlar arasında, İYİ Parti il yöneticileri ile belediye meclis üyesinin de bulunduğu bildirildi.

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Yorumlar

Gültekin

İYİ Partili içinde dahi olsa vatan sever milliyetçiler varmış, geç de olsa, ülkeye hizmet yabanların safında olmak onlar için büyük şereftir. Kararlarının doğru ve isabetli olduğuna inanıyoruz, hayırlı olsun.
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