İYİ Parti'ye katılan eski futbolcu Gökhan Zan'la ilgili şok iddia! Meğer...

AK Partililerin, İYİ Parti’ye katılan eski futbolcu Gökhan Zan’ı partilerinden aday göstermek için yoğun çaba harcadığı ancak sonuç alamadığı öne sürüldü.

Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan, dün İYİ Parti’ye katılmıştı. Grup toplantısına katılan Zan’ın parti rozetini genel başkan Meral Akşener takmıştı. Zan’ın eşi Müge Uzun Zan da partiye katılmıştı.

Akşener, Zan’la Hatay’da karşılaştığını ve partiye davet ettiğini anlattı.



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Bu gelişmeler yaşanmadan Zan’ın AK Parti’den aday gösterilmesi için çaba harcandığı öne sürüldü. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Gökhan Zan’ın İYİ Parti’ye katılacağını öğrenen AK Parti'nin harekete geçtiğini, Zan’ın AK Parti’ye katılması için yoğun çaba olduğunu yazdı.

Bu bilgileri süreci yakından takip eden bir siyasetçiden aldığını belirten Erkin, süreci şöyle anlattı: “Rozet takılacağı kesindi ama yine de ihtiyatlıydı. Son dakika bir (...) ‘iknadan’ endişeliydi. Biraz sonra telefonum çaldı ve ‘Araca bindi, gidiyor’ dedi.”