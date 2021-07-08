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Siyaset İYİ Parti’nin "yırtık ayakkabılı çiftçi" diye servis ettiği kişi bakın kim çıktı!
Siyaset

İYİ Parti’nin "yırtık ayakkabılı çiftçi" diye servis ettiği kişi bakın kim çıktı!

Yalanda CHP'yi aratmayan İYİ Parti'nin Antalya'da, "yırtık ayakkabılı çiftçi" diye servis ettiği şahıs zengin çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 17:23:00 -
İYİ Parti’nin "yırtık ayakkabılı çiftçi" diye servis ettiği kişi bakın kim çıktı!

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, Elmalı İlçesi Akçay Mahallesinde esnaf ile yapılan toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir çiftinin elinde delinmiş ayakkabı ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın altına “Tarlada üretim yapan çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor. Esnaflarımız perişan. Mutfakta tencere kaynamıyor” sözlerine yer verildi.

Yapılan paylaşım kentte tartışmaya yol açtı.

Paylaşımın ardından elinde delinmiş ayakkabısı ile poz veren çiftçinin Elmalı ilçesinde bir serası, bir arabası, bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan çiftçinin sosyal medya hesaplarında araç kullanırken ve bir kafede nargile içerken fotoğrafları da sosyal medyada paylaşılmaya başlanıldı.

İYİ Parti Elmalı İlçe Başkanı Muhammet Demençe, “Biz o gün Akçay Mahallesine esnaf ziyareti yapmaya gittik. Vatandaşlarımız ile çay içerken o esnada çiftçi arkadaşımız geldi. Fotoğrafta gösterdiği ayakkabılar ayağındaydı. Kamuoyunda geçtiği gibi çiftçimizin serası var mı yok mu bilmiyorum” diyerek sıyrılmaya çalıştı.

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