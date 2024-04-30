İyi Parti'nin taze genel başkanından Devlet Bahçeli'ye yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü parti grubu toplantısında İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na "Neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." demişti.

Dervişoğlu Bahçeli'nin sözlerine cevaben "Bir kişi öyle dedi diye bir camianın gönlünü kıramam dediği başım üstüne." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Türkiye'nin sıkıntılarını gönül birlikleri içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılan engelleri de bir bir geçeceğiz. Ağır bir süreç bekliyor Türkiye'yi. İYİ Parti olarak hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek de lafımız var. Aziz milletimize sesleniyorum. İYİ'ler ve cesurlar yaklaşık 7 yıl önce bir parti kurdular ve çok şeyi değiştirdiler. Şimdi demokrasi geleneklerimize uygun bir kongreyle genel başkanını değiştirdiler. O değişiklik de göreceksiniz çok şeyin değişmesine vesile olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın genel başkanımızdan görevi teslim alacağım. O andan itibaren de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

Kendisinden herhangi bir tebrik beklemiyordum. Bazı beyanları var. Bilmenizi istiyorum ben kişilerle olan hukukumu beyanlarına göre oluşturmuyorum. Ona bakarak oluşturursanız daha önce neler söylemiş ona bakmak lazım. Ben polemik yapmak için gelmedim bu genel başkanlığa. Millete hizmet için geldim. Böyle polemiklerle gündemi farklı bir şekilde meşgul etmenin de anlamı yok. Hainlikle ilgili bir kritik cümle var. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam.