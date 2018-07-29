İYİ Parti’nin proje olduğu tescillendi

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Seçim hezimetinin ardından İyi Parti’de (İP) gelişen liderlik muamması devam ediyor. Akit’e açıklamalarda bulunan ülkücüler İP’in bir proje parti olduğunun tescillendiğini dile getirdiler. İP’deki uyumsuzluğun sebebinin seçimlerde ortaya çıkan başarısız tablo olduğunu dile getiren Avukat Osman Başer, “İyi Parti içerisinde gelişen gelişmelerin hepsi parti içerisinde liderlik iddiasında. MHP başta olmak üzere çeşitli partilerden gelip derme çatma olan 7-8 aylık bir parti. Bunların içerisindeki uyumsuzluk, seçimde almış oldukları başarısızlığın faturasını ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunda da Meral Akşener üstlendi ben yokum dedi. Akşener siyasette yeni bir tavır yeni bir üslup sergilemek istiyorsa gelmemeli” diye konuştu.

HİÇBİR YERE VARAMAYACAKLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kongrede aday olmayacağını kesin bir dille açıklamasını değerlendiren Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter de İP’teki bu karışıklık önümüzdeki günlerde de süreceğini belirterek, şunları aktardı: “İyi Parti bir proje partisi olarak kurulmuştur. O proje üzerinde baya çalıştılar bir şeyler yaptılar ama sürekli başarıyı elde edemediler. Bundan sonrada İyi Parti ne yaparsa yapsın kurtulamazlar. Bir tarafta milletvekilleri olacak diğer tarafta hiçbirşey olmayan genel başkan olacak. Bunu ne milletvekilleri kabul eder ne de sosyoloji kabul eder. Akşener’in gelmesi gitmesi bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü bu başı bozuklukla hiçbir yere varamayacakları kesin.”

ORTAK BİR İDEOLOJİLERİ YOK

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran ise, şunları ifade etti: “İyi partiyi oluşturan insanların ortak bir ideolojisi yok. Bu partiyi kuranların kimisi menfaat peşinde, kimisi koltuk peşinde olmak üzere bir araya gelen insanlar. Dolayısıyla İyi Parti’den amaca yönelik bir adım beklemek mümkün değil. Bu bir proje partiydi. Bunların çıtasını çok yüksek tuttular. Yüzde 20-25’lerden bahsedildi. Hatta bunların arkasındaki iradenin asıl amaçlarından biri de MHP’yi yüzde 5-6’larda bırakmak. Ülkücülerin temsilcisi biziz diye MHP’yi ortadan kaldırmayı amaç edindiler. İyi Parti aşağıda MHP’de yukarıda kalınca kendi içlerinde birbirlerini yemeye başladılar.”

MERAL AKŞENER İKNA EDİLDİ

Öte yandan, dün evine giden İYİ Partililerin Akşener’i dönmesi için ikna ettikleri iddia edildi. İstanbul Ataşehir’de konvoy halinde Akşener’i ikna için harekete çeken İYİ Partililerin yanı sıra, Akşener’in evinin önünde de yeniden aday olması için nöbet tutuluyordu. Evinde heyet ile görüşen Akşener’in Genel Başkanlığa dönmeyi kabul ettiği belirtildi. Afyon’da havlu atan Akşener, parti kurmaylarının yaptığı “Adayımız Akşener olacak” yönündeki açıklamalar üzerine de kararında değişiklik olmadığını belirterek, “Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir” demişti.