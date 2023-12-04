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Gündem İYİ Parti'nin ittifak kararına CHP'den ilk cevap: Karşılığı olacak
Gündem

İYİ Parti'nin ittifak kararına CHP'den ilk cevap: Karşılığı olacak

Yeniakit Publisher
2023-12-04 23:47:00 -

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde iş birliğine kapıyı kapatmasına CHP cephesinden ilk yorum geldi.

İyi Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine kapıyı kapatmasına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan çarpıcı bir yorum geldi. Günaydın, "İyi Parti ( seçim ittifakını) reddederse kendi bilecekleri iştir. Bunun hem CHP hem de İYİ Parti tabanında bir karşılığı olacaktır." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını bildirdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı İYİ Parti'nin hamlesine CHP'den ilk açıklama geldi.

"Karşılığı olacaktır"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir televizyon programında "İYİ Parti seçim ittifakını reddederse kendi bilecekleri iştir. Bunun hem CHP hem de İYİ Parti tabanında bir karşılığı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kararını verdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. İYİ Parti'nin kararını duyuran Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldık." dedi.

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