İYİ Parti'nin iktidar hayallerini Meral Akşener açıkladığı oy oranıyla yıktı!

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'nin "iktidara yürüyoruz" söylemleri balon çıktı.

Akşener kendi açıkladı

Devletin arazisini gasp edip üzerine çiftlik kuran ve 15 yerde ayrı kaçak yapı inşa eden Lütfü Türkkan'ı yanına alıp esnaf ziyaretine çıkan Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oy oranlarını şişirerek kamuoyunda "oyumuz yüksek" algısı vermeye çalışan Akşener, "Şimdi yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20'lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düşüyoruz arkadaşlarımızla birlikte" dedi.

İYİ Parti'nin şişirme yoluyla ancak yüzde 16'ları gören oy oranları,"iktidara yürüyor" söylemlerini de boşa çıkardı.

Akşener'in 16 dediğine Aydın 18 demişti

Akşener'in yüzde 16 olarak açıkladığı oy oranını yardımcısı Koray Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yüzde 18 olduğunu belirtmişti.

Bu tuttarsızlıkta İYİ Parti'deki kafadan oy oranı sallamasyonunu gözler önüne serdi.

İşte Aydın'ın o açıklaması: