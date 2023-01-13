İyi Parti’nin HDP sevinci! Sonunda bunu da gördük

Zafer Şahin, HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını çıkarma kararı alması sonrasında ilginç bir çıkışta bulundu. HDP'nin söz konusu kararına en çok İyi Parti’nin sevindiğini belirten Şahin, Milliyet'teki yazısında, "İyi Parti’ye göre bu karar “HDP’nin de oyunu alabilecek aday” arayışının sona ermesi anlamına geliyor. Ve masaya yeniden Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı aday olarak getirmelerinin önünde bir engel kalmadı" ifadelerini kullandı.

İşte o yazının ilgili bölümü:

"Altılı masada kafalar karışık.

Bu karışıklığın sebebi, sanıldığı gibi, sıklıkla Ahmet Davutoğlu’ndan, bazen de Ali Babacan’dan gelen aşırı tuhaf çıkışlar değil. HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını çıkarma kararı alması.

Masadaki dengeleri değiştiren bu karara en çok sevinen İyi Parti oldu.

İyi Parti’ye göre bu karar “HDP’nin de oyunu alabilecek aday” arayışının sona ermesi anlamına geliyor. Ve masaya yeniden Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı aday olarak getirmelerinin önünde bir engel kalmadı.

HDP’nin kararı İyi Parti’yi ne kadar sevindirdiyse CHP ve Kılıçdaroğlu’nu da o kadar üzdü. Kemal Bey’in elindeki en önemli koz HDP oyuydu.

İlk turda kendi adayını destekleyecek bir HDP en büyük darbeyi Kılıçdaroğlu’na vuracak. Seçim ikinci tura kalırsa HDP’ye ne taviz verecek? Daha doğrusu ne verebilecek?

Kemal Bey’in tek sorunu bu da değil üstelik. Son MYK’da kurmaylarına açık açık “Milletvekilliğini değil, bakanlığı hedefleyin” mesajı verdi CHP lideri.

Bu vekillik listelerinin Kemal Bey’in adaylığını garantiye almak için Demokrat Parti, Saadet, Deva ve Gelecek partilerine sonuna kadar açılacağı anlamına geliyor.

CHP’de asıl kıyametin listeler açıklandığında kopacağından hiç şüpheniz olmasın."