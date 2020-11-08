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Aktüel İYİ Partinin, "Güneşin Kadınları Projesi" 4 ilde hayata geçti
Aktüel

İYİ Partinin, "Güneşin Kadınları Projesi" 4 ilde hayata geçti

Partinin Kadın Politikaları Başkanlığınca, kadın istihdamına destek için başlatılan proje Adana, Aydın, Muğla ve Düzce'de uygulanmaya başlandı - Tüm illerde kadın kooperatifleri kurmayı amaçlayan Başkanlık Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzurum, Elazığ, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da da kooperatifleri kurma aşamasına geldi - Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu: - "Proje yalnızca ekonomik güçlenmeyi temeline almış olarak gözükse de orta ve uzun vadede farklı sosyal getirileri olacak bir çalışma olarak planlanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:01:22 -
İYİ Partinin, "Güneşin Kadınları Projesi" 4 ilde hayata geçti

ANKARA (AA) - İYİ Partinin, kadının başta ekonomi olmak üzere hayatın her alanında güçlenmesi için başlattığı "Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri Projesi" Adana, Aydın, Muğla ve Düzce'de hayata geçti.

Alınan bilgiye göre, partinin Kadın Politikaları Başkanlığınca kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadının istihdama katılımının artırılması amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kadın kooperatifleri kurulması çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede partinin il ve ilçe teşkilatlarının kadın üyeleriyle yürütülen çalışmalar neticesinde ilk kadın kooperatifi 14 Mart'ta Adana'da "Güneşin Kadınları Çukurova Kooperatifi" adıyla kuruldu.

Daha sonra Aydın, Muğla ve Düzce'de de kadın kooperatifleri kuran Başkanlık Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzurum, Elazığ, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da da kurma aşamasına geldi.

- Projenin amacı

Projeye göre, tüm illerde kurulması amaçlanan kooperatiflerle kadınların üretim yapabilmeleri için gerekli organizasyonun oluşturulması ve küçük yatırımlarla ciddi katma değer elde etmeleri sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların gelişimi gibi konularda da orta ve uzun vadeli katkıları olacak proje sayesinde ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlar, hukuken sahip oldukları haklarını bilmek, araştırabilmek ve onlara sahip çıkmak konularında zaman içinde daha güçlü olacak.

- "Projenin orta ve uzun vadede farklı sosyal getirileri olacak"

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in önderliğinde geliştirilen projenin, kadınların güçlendikçe başarabilecekleri konusunda en iyi örnek olacağını söyledi.

Yanıkömeroğlu, kadınların ekonomik özgürlüğünü elde etmesiyle birlikte sona erecek ekonomik şiddetin, devamında cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete karşı da kadınların direnç gösterip kendisini savunmasını kolaylaştıracağını belirterek, "Proje yalnızca ekonomik güçlenmeyi temeline almış olarak gözükse de orta ve uzun vadede farklı sosyal getirileri olacak bir çalışma olarak planlanmıştır." dedi.

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