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Gündem İYİ Parti'nin CHP kararı Merdan Yanardağ'a dokundu! İhanet olarak gördü
Gündem

İYİ Parti'nin CHP kararı Merdan Yanardağ'a dokundu! İhanet olarak gördü

Yeniakit Publisher
2023-12-05 01:26:00 -

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin ittifak kararına ateş püskürdü.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını bildirdi.

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'yi sert sözlerle hedef aldı. İYİ Parti'nin Türkiye'de demokrasi güçlerine ihanet ettiğini söyleyen Yanardağ, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'yu 'trol' ilan etti.

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