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Gündem İyi partinin başına bu öfkeli adam geçti! Müsavat değil Musallat
Gündem

İyi partinin başına bu öfkeli adam geçti! Müsavat değil Musallat

Yeniakit Publisher
2024-04-29 08:39:00 -

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan oylamada Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi. Fetö ile, PKK ile ABD ile hesaplaşmak için oy ve yetki istiyorum demek yerine “Tayyip Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum bana Allah rızası için oy verin” diyen Müsavat Dervişoğlu’nun öfkeli videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Videoda bir muhalifi ile tartışan Müsavat Dervişoğlu öfkesini diğer kişiye değil de kendisini ayırmak isteyen arkadaşına döndü “Abi bana dokunma” diyerek arkadaşının karnına yumruk atan Dervişoğlu öfkesini bir türlü dindiremedi. Onun bu görüntüleri sosyal medyada yayılınca çok sayıda yorum yapıldı. “Müsavat değil, Musallat” diyenlerden “Ülkeyi bu öfkeli adam mı yöneltmeye talip?” diyenlere kadar çok sayıda yorum yapıldı.

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