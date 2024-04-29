İyi partinin başına bu öfkeli adam geçti! Müsavat değil Musallat

Videoda bir muhalifi ile tartışan Müsavat Dervişoğlu öfkesini diğer kişiye değil de kendisini ayırmak isteyen arkadaşına döndü “Abi bana dokunma” diyerek arkadaşının karnına yumruk atan Dervişoğlu öfkesini bir türlü dindiremedi. Onun bu görüntüleri sosyal medyada yayılınca çok sayıda yorum yapıldı. “Müsavat değil, Musallat” diyenlerden “Ülkeyi bu öfkeli adam mı yöneltmeye talip?” diyenlere kadar çok sayıda yorum yapıldı.

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