İYİ Parti'nin 'Andımız' kışkırtması tutmadı

Danıştay'ın Andımız kararına rağmen Milli Eğitim Bakanlığınca kararın uygulanmamasına ilişkin İYİ Parti tarafından Meclis'e verilen araştırma önergesi AK Parti ile HDP’nin ret, MHP’nin de çekimser oylarıyla kabul edilmedi.

Bir yandan 31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi CHP ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan İYİ Parti, diğer yandan da HDP’nin uygulanmasına karşı çıktığı ‘Andımız’ üzerinden ortalığı karıştırıyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok seçim bölgesinde CHP ve HDP ile tek aday üzerinde ortak mutabakat sağlayan İYİ Parti’de, yapılan ittifak parti içinde de rahatsızlık oluştururken, kimi istifaları da beraberinde getirdi. HDP’nin içinde yer aldığı bir ittifaktan rahatsız olmayan İYİ Parti yöneticileri, diğer yandan da ‘Andımız’ üzerinden HDP’ye karşıymış gibi bir tutum sergileyerek kışkırtmacılık yapıyor.