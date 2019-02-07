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İYİ Parti'nin 'Andımız' kışkırtması tutmadı

31 Mart yerel seçimleri öncesi bir yandan CHP ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan İYİ Parti, diğer yandan HDP’nin de karşı çıktığı ‘Andımız’ üzerinden kışkırtmacılık yapıyor. Son olarakİYİ Parti'nin Danıştay'ın Andımız kararını uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin verdiği araştırma önergesi AK Parti ve HDP’nin ret ve MHP’nin çekimser oylarıyla kabul edilmedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:34
İYİ Parti'nin 'Andımız' kışkırtması tutmadı

Danıştay'ın Andımız kararına rağmen Milli Eğitim Bakanlığınca kararın uygulanmamasına ilişkin İYİ Parti tarafından Meclis'e verilen araştırma önergesi AK Parti ile HDP’nin ret, MHP’nin de çekimser oylarıyla kabul edilmedi.

Bir yandan 31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi CHP ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan İYİ Parti, diğer yandan da HDP’nin uygulanmasına karşı çıktığı ‘Andımız’ üzerinden ortalığı karıştırıyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok seçim bölgesinde CHP ve HDP ile tek aday üzerinde ortak mutabakat sağlayan İYİ Parti’de, yapılan ittifak parti içinde de rahatsızlık oluştururken, kimi istifaları da beraberinde getirdi. HDP’nin içinde yer aldığı bir ittifaktan rahatsız olmayan İYİ Parti yöneticileri, diğer yandan da ‘Andımız’ üzerinden HDP’ye karşıymış gibi bir tutum sergileyerek kışkırtmacılık yapıyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Milli Eğitim Bakanlığı
  4. AK Parti
  5. HDP
  6. İYİ Parti

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  • cezalandiricimünayimcezalandiricimünayim47 dk önce
    hey masallah abdullaha,kim kimlerle ittifak, kim kimler cumhur ittifaki kurdugu halde, gercekleri o findik kadar super zekanla bildin ya helal olsun.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    AKP ve HDPnin aynı amacı olduğu ortaya çıktı bu şekilde.

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