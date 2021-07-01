  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili müthiş bulgu
Bakan Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar
MSB duyurdu! O ülkenin askerlerine eğitim verildi
DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı
Aktüel İyi Parti'nin A Haber hazımsızlığına tepki
Aktüel

İyi Parti'nin A Haber hazımsızlığına tepki

Anadolu Yayıncılar Derneği’nden son günlerde basın kuruluşları ve basın mensuplarına karşı yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:30:00 -
İyi Parti'nin A Haber hazımsızlığına tepki

 

yeniakit.com.tr

Anadolu Yayıncılar Derneği’nden son günlerde basın kuruluşları ve basın mensuplarına karşı yapılan saldırılara ilişkin açıklama geldi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden A Haber nedense sürekli olarak psikolojik saldırılara maruz kalıyor. Özellikle son dönemde basın mensuplarına yönelik yapılan saldırılar dikkat çekicidir.”

Burhan, Son günlerde basın mensuplarına yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin uygulandığını vurgulayarak; "Özellikle İYİ Partililerin A Haber’e yönelik olarak ortaya koydukları tavır üzüntü vericidir. Niçin A Haber haberciliğinden rahatsız oluyorsunuz? Bizler tarafsız objektif bakış açısı ile tüm basın emekçilerine yapılan bu tür çirkin saldırıları kınıyoruz. Kınamaya devam edeceğiz" dedi.

AYD Başkanı Burhan, “Bazı meslek kuruluşları ve yayın organları nedense batı medyasına gösterdikleri hassasiyeti yerli ve milli medyaya karşı göstermemektedir” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay