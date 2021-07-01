İyi Parti'nin A Haber hazımsızlığına tepki

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Anadolu Yayıncılar Derneği’nden son günlerde basın kuruluşları ve basın mensuplarına karşı yapılan saldırılara ilişkin açıklama geldi.



Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden A Haber nedense sürekli olarak psikolojik saldırılara maruz kalıyor. Özellikle son dönemde basın mensuplarına yönelik yapılan saldırılar dikkat çekicidir.”



Burhan, Son günlerde basın mensuplarına yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin uygulandığını vurgulayarak; "Özellikle İYİ Partililerin A Haber’e yönelik olarak ortaya koydukları tavır üzüntü vericidir. Niçin A Haber haberciliğinden rahatsız oluyorsunuz? Bizler tarafsız objektif bakış açısı ile tüm basın emekçilerine yapılan bu tür çirkin saldırıları kınıyoruz. Kınamaya devam edeceğiz" dedi.



AYD Başkanı Burhan, “Bazı meslek kuruluşları ve yayın organları nedense batı medyasına gösterdikleri hassasiyeti yerli ve milli medyaya karşı göstermemektedir” dedi.

