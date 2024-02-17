İyi Partililerin gücü kadınlara yetiyor

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İYİ Parti GİK Üyesi Ayşen Kurt’un namusuna dil uzatan Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen’in vurulması, İyi Parti Gülnar Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelik’in bir vatandaşın eşine iğrenç ifadeler kullanmasının ardından bir rezalet de Bozyazı’da patlak verdi. İYİ Parti Bozyazı Belediye Başkan adayı Mehmet Türe’nin eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden 150 gün idari para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde İyi Partili olan Melek Güney’e saldırarak tekme tokat darp etmişti. Sık sık kadına şiddet, taciz olaylarıyla gündeme gelen İYİ Parti’de üyeler tüzükte ne yazıyorsa tam tersini uyguluyorlar. İP’in parti tüzüğünde ‘Partiye üye olma şartları’ başlığı altında “ …affa veya zamanaşımına uğramış olsa dahi, kadına şiddet, cinsel istismar ve terör suçlarından mahkûmiyet hükmü bulunanlar dışında…. ” kuralı yer alıyor. Parti tüzüğünde bu kurallar yer alırken İP lideri Meral Akşener’in disiplin sürecini başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.

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