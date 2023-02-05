İYİ Partilileri kızdıracak anlar! CHP'liler adaylarını ilan etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık konusunda partisinden tam destek geldi. "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur" diyen teşkilat üyeleri, Kılıçdaroğlu'na sık sık şakşakçılık yaptı.

6’lı Masa'nın bir türlü belirlenemeyen adayı, muhaliflerden farklı sesler yükselmesine neden oluyor. Orta yolu bulamayan liderler, sık sık toplanıp yol haritası çıkarmaya çalışsa da ipin ucu şimdiden kaçmış gözüküyor.

İkna olamadı

Öyle ki bugüne kadar aday olacağını kendisi dile getirmese de Kemal Kılıçdaroğlu, partisi CHP’yi arkasına aldı.

Ancak masanın öteki lideri Meral Akşener, bu süreçte ikna edilemedi. Hala da aday konusunda fikir birliğine varılmış değil…

Buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’da gövde gösterisi yaptı. Partisinin üye katılım töreninde bulunan Kılıçdaroğlu’na kürsüye gelen her CHP’li destek verdi, “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

Söylemleri tek tek not aldı

Törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri de Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek verenlerin söylemlerini ara ara not aldığı görüldü.

"Bundan sonra tek hedefimiz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaktır" diyen parti üyelerinin sözleri, alkışlarla karşılık buldu.