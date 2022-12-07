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Siyaset İYİ Partililerden Meclis’te milli iradeye saygısızlık
Siyaset

İYİ Partililerden Meclis’te milli iradeye saygısızlık

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Parti'li milletvekilleri, AK Parti'li vekillerin konuşması sırasında salonu terk etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 14:25:00 -
İYİ Partililerden Meclis’te milli iradeye saygısızlık

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Parti'li milletvekilleri, AK Parti'li vekillerin konuşması sırasında salonu terk etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde önce CHP'li milletvekilleri, konuşmalarını gerçekleştirdi.

Söz sırasının AK Parti'ye gelmesi üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, kürsüye çıktı. Bu sırada İYİ Parti'li vekiller, Genel Kurul salonunu terk etti.

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