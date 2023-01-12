İYİ Partililerden hastane önünde Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından partililer hastaneye geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Genel başkanımız Meral Akşener bugün genel merkez çıkışında kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle güven hastanesine geldi. Rektörlerimiz bu konuyla ilgili gerekli tetkikleri yaptılar. Tetkikler sonucu, ciddi bir şey olmadığı konusunda bizi bilgilendirdiler. Kendisi bu akşam için hastanede kalacak" dedi.

Akşener’in durumu ile ilgili konuşan Başhekim Yardımcısı Berkan Özpolat, "Sayın Meral Akşener çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu edilecektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de şöyle konuştu:

Sayın genel başkanla, genel merkezde toplantı esnasında bir çarpıntı hissettiğini söyledi. Hepiniz biliyorsunuz çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çarpıntı şikayeti üzerine, biz hastaneye gelmeyi uygun gördük. Acil bölümünde tetkikleri yapıldı. Bütün tetkikler tamamlandı. Gözlem amacıyla bu akşam hastanede tutulacak. Yarın taburcu edilmesi planlanıyor.