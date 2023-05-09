İYİ Partililer El Cezire'nin muhabirine saldırdı
14 Mayıs'taki tarihi seçime 5 gün kala muhaliflerin aşırıcı tutumları bir kez daha kendini gösterdi. İYİ Partililer, Arapça yayın yapan El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı.
Ümraniye'de seçim çadırlarını tek tek dolaşarak vatandaşlara soru soran kadın muhabire yaklaşan bir İYİ Partili pervasızca bir şekilde, ''Burası Türkiye burada Arapça konuşamazsın, ülkene dön" ifadelerini kullanarak yayınını engellemeye çalıştı.
Irkçı ifadeleri duymazdan gelen muhabir, Arapça haber anonsunu devam ettirince İyi Partili üstüne yürüyerek eline vurdu. Olay büyümeden polis İyi Partiliye müdahale etti.
Fanatik ve aşırıcı ırkçılar, Türkiye'de sahte haberler yapan CNN - BBC gibi İngilizce yayın yapan Batılı haber kuruluşlarına şimdiye kadar bir tepki göstermedi.