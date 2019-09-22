0553 313 94 23

İYİ Partililer Babacan ile görüştü

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kuruluşu için çalışmalara hız veren Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini büyük oranda netleştirdiği, çalışma ofisinde İYİ Partililerle de görüşmeler yaptığı ifade edildi.

22 Eylül 2019 Pazar 15:44
İYİ Partililer Babacan ile görüştü

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ne yapacaksan burada yap" çağrısına karşın, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ve çoğu geçmişte AK Parti içinde önemli görevler almış isimlerden oluşan ekibinin, yeni parti kurma girişimleri eski partileri AK Parti ve özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle izleniyor.

Partiyi Aralık’ta kurmuş olacağız

Babacan'la birlikte yeni parti oluşumu içinde yer alan bir siyasetçi Yeniakit’e yaptığı açıklamada, partinin 2019 yılı Aralık ayında kurulacağını, kurucular kurulunu büyük oranda tamamladıklarını ve önümüzdeki ay son şeklinin verileceğini, her siyasi görüşten yeni isimlerin yer aldığını, illerde parti binaları için yer dahi bakıldığını ifade etti.

İsim ve logomuz tamam

Yeni parti için genel merkez binası tutulması için çalışmaların yapıldığını, partinin isim ve logosunun belirlendiğini fakat açıklamalarının mümkün olmadığını belirten siyasetçi, kendilerinin kamuoyu araştırması yaptırmadıklarını, üç farklı anket şirketinin sonuçlarına göre her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

50 ilde örgütlenmemiz hazır

Partinin tüzük ve programlarına Kasım ayında yoğunlaşılacağını belirten siyasetçi, 50’ye yakın ilde şu anda örgütlenmenin hazır olduğunu, 81 ilde ana kademe, gençlik ve kadın teşkilatlarının yanısıra ve ilçe teşkilatlarını da kurulmasının yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Vitrinde yeni yüzler olacak

Partinin vitrininde gençlik, kadın ve alanında uzman isimlerin olacağını, eski siyasilerin değil yeni isimlerin bulunacağını hatta hiç duyulmayan isimleri ‘Google de bu kimmiş ya’ diye aratılacağını ve sonrasında ‘işin uzmanıymış’ denileceğini ifade eden siyasetçi, ‘Biz eski isimler hep geri planda olacak. Biz az görüneceğiz’ dedi.

İYİ Partili isimden ziyaret

Öte yandan İYİ Parti Ankara Milletvekili adayı Barış Çalışkan’ın da gün içerisinde Ali Babacan’ı ziyaret ettiği, yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili Babacan’a başarı dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 15:44
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. Ali Babacan
  5. İYİ Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Veysel Kömürcü açıkladı! İşte FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği en büyük zarar
    1. Veysel Kömürcü açıkladı! İşte FETÖ'nün..
    2. İYİ Partililer Babacan ile görüştü
    3. Boğaz'da can pazarı! İçindekilerle..
    4. Baklavacı magandalar dükkanın ismini..
    5. e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3..
    6. ABD, Irak'ta kullanmıştı! Bebeklerde..
    7. Aracıyla 60 metreden düşerek hayatını..
    8. Ordu'ya kar yağdı
    9. Evlat nöbetindeki aileler 'yeter..
    10. Mersin'de bir saat önce aldığı..
    11. Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran..
    12. Çin'de eylemciler AVM’yi bastı
    13. Şüpheli grup durduruldu, 33 kişi..
    14. Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var..
    15. TÜROFED Başkanı Osman Ayık: Hedefin..
    16. Nevşehir'de tartıştığı eşini..
    17. Damadını kına gecesinde öldürmek için..
    18. 25 yaşındaki genç olay yerinde..
    19. Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka..
    20. Ilıcalı: F.Bahçe'nin kadrosu mucize gibi
    21. Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha!..
    22. Bir saat önce aldığı otomobil kül oldu
    23. Yılın ilk karı o ile düştü!
    24. AK Parti'den ekmek nöbetine tam destek
    25. Koca dehşeti! Çok sevdiğim için..
    26. Baklavacı magandalar tabelalarını..
    27. Kırıkkale'de fabrika yangını çıktı
    28. Muğla'da mülteci minibüsü kaza yaptı,..
    29. Baklavacıların 'tabela' oyunu!
    30. Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu..
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı