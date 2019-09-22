İYİ Partililer Babacan ile görüştü

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ne yapacaksan burada yap" çağrısına karşın, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ve çoğu geçmişte AK Parti içinde önemli görevler almış isimlerden oluşan ekibinin, yeni parti kurma girişimleri eski partileri AK Parti ve özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle izleniyor.

Partiyi Aralık’ta kurmuş olacağız

Babacan'la birlikte yeni parti oluşumu içinde yer alan bir siyasetçi Yeniakit’e yaptığı açıklamada, partinin 2019 yılı Aralık ayında kurulacağını, kurucular kurulunu büyük oranda tamamladıklarını ve önümüzdeki ay son şeklinin verileceğini, her siyasi görüşten yeni isimlerin yer aldığını, illerde parti binaları için yer dahi bakıldığını ifade etti.

İsim ve logomuz tamam

Yeni parti için genel merkez binası tutulması için çalışmaların yapıldığını, partinin isim ve logosunun belirlendiğini fakat açıklamalarının mümkün olmadığını belirten siyasetçi, kendilerinin kamuoyu araştırması yaptırmadıklarını, üç farklı anket şirketinin sonuçlarına göre her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

50 ilde örgütlenmemiz hazır

Partinin tüzük ve programlarına Kasım ayında yoğunlaşılacağını belirten siyasetçi, 50’ye yakın ilde şu anda örgütlenmenin hazır olduğunu, 81 ilde ana kademe, gençlik ve kadın teşkilatlarının yanısıra ve ilçe teşkilatlarını da kurulmasının yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Vitrinde yeni yüzler olacak

Partinin vitrininde gençlik, kadın ve alanında uzman isimlerin olacağını, eski siyasilerin değil yeni isimlerin bulunacağını hatta hiç duyulmayan isimleri ‘Google de bu kimmiş ya’ diye aratılacağını ve sonrasında ‘işin uzmanıymış’ denileceğini ifade eden siyasetçi, ‘Biz eski isimler hep geri planda olacak. Biz az görüneceğiz’ dedi.

İYİ Partili isimden ziyaret

Öte yandan İYİ Parti Ankara Milletvekili adayı Barış Çalışkan’ın da gün içerisinde Ali Babacan’ı ziyaret ettiği, yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili Babacan’a başarı dileklerinde bulunduğu öğrenildi.