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İyi Partili yönetici vatandaşa çomar dedi! Tepki yağdı... Çalıştığı üniversiteden açıklama geldi

Antalya'da sokak röportajı yapan İyi Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Arif Kocabıyık, vatandaşın AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyerek vatandaşa 'çomar' dedi. Kocabıyık'ın küstah sözlerinin ardından sosyal medyadan tepki yağarken, aynı zamanda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Akdeniz Üniversitesi, İP'li provokatör hakkında açıklama yaptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:48

İyi Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu tespit edilen Arif Kocabıyık isimli bir provokatör, sokak röportajı adı altında vatandaşla dalga geçti, hakaret etti. 

PROVOKE ETTİ, DALGA GEÇTİ

"24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye döndü.

Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen Kocabıyık vatandaşla aklınca dalga geçmeye başladı. Karşısındaki kadına "çomar" diyen Kocabıyık, videonun sosyal medyada yayımlası üzerine sosyal medyada kullandığı hesaplarını gizliye aldı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SORUŞTURMA AÇTI

Videodaki şahıs Arif Kocabıyık'ın Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı tespit edildi. Ortaya çıkan görüntüler sonrasında Akdeniz Üniversitesi bir açıklama yaparak ilgili şahısla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:48
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ATAKANATAKAN21 dk önce
    kandırılsadaaman nolacakçalıyorsa bizim adam çalıyor diyenlere yinede çomar denmeli, sadeceALLAH akılfikir versin denmeli...
  • vatanvatan22 dk önce
    Millete çomar derken sen de İLAVE bir çomar olduğunu unutma.
  • 1453145325 dk önce
    Davar sen önce kendine bak,liderinin iman tazelemek için yaptığı ifadeleri anlayamayacak kadar davar olduğun çok net.
  • yazıYORUMyazıYORUM49 dk önce
    Bu çomarı o çomarkoptere bindirip inim inim inletmek gerek! Aklınca ironi yapmış malarılım çomarı!
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