İyi Partili yönetici vatandaşa çomar dedi! Tepki yağdı... Çalıştığı üniversiteden açıklama geldi

İyi Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu tespit edilen Arif Kocabıyık isimli bir provokatör, sokak röportajı adı altında vatandaşla dalga geçti, hakaret etti.

PROVOKE ETTİ, DALGA GEÇTİ

"24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye döndü.

Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen Kocabıyık vatandaşla aklınca dalga geçmeye başladı. Karşısındaki kadına "çomar" diyen Kocabıyık, videonun sosyal medyada yayımlası üzerine sosyal medyada kullandığı hesaplarını gizliye aldı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SORUŞTURMA AÇTI

Videodaki şahıs Arif Kocabıyık'ın Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı tespit edildi. Ortaya çıkan görüntüler sonrasında Akdeniz Üniversitesi bir açıklama yaparak ilgili şahısla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.