İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine muhalif medyadan sansür
HDP'nin aday kararının ardından sert sözlerle altılı masaya yüklenen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları muhalif medyada sansürlendi.
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP'yle yürütülen sürece dair yaptığı açıklamalar, muhalif medya tarafından görmezden gelindi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak TBMM'de kameralar karşısına geçen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinini de yer aldığı Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.
İYİ Partili isim, "Millet tercihi ile baş başa kalmamıştır. Tercih sıkışmıştır. Mutabakat diye başladığınız şeye sadakat göstermek zorundasınız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" ifadelerini kullandı.
Ağıralioğlu'nun konuşmasını vermediler
Tepkisi nedeniyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Ağıralioğlu'nun bu açıklamaları, muhalif kanallar; KRT TV, Artı TV, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV tarafından canlı yayınla verilmedi.