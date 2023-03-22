  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Hiç bir Kürd'ün bizden başkasına oy vermeye hakkı yoktur' demişti! HÜDA PAR'dan Ahmet Türk'e okkalı cevap!

HDP'nin aday kararının ardından Cumhur İttifakı'ndan açıklama

Ağıralioğlu'ndan CHP'ye HDP tepkisi: Biz olmayız

Kirli pazarlık sonrası ortalık karıştı! İYİ Parti'de toplu istifalar yolda!

Sel felaketi sonrası Balıklıgöl'deki balıklar ortadan kaybolmuşlardı! Bugün gelen kareler herkesi şok etti

CHP'nin hedefe koyduğu Muharrem İnce'den tokat gibi sözler! 'Adayınıza güvenmiyor musunuz?'

Baskılara dayanamadılar! Yunanistan Fenerbahçe ile ilgili skandal kararını Haziran'a öteledi

HDP masaya dahil olunca... Babacan'ın PKK mutluluğu!

Dünya şampiyonundan büyük sürpriz! O partiden aday adayı oldu

İstanbul'daki karıncaların hareketi tedirgin etti! Mahalleli tam anlamıyla şaşkın
Medya İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine muhalif medyadan sansür
Medya

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine muhalif medyadan sansür

Yeniakit Publisher
2023-03-22 18:58:00 - 2023-03-22 19:48:53
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine muhalif medyadan sansür

HDP'nin aday kararının ardından sert sözlerle altılı masaya yüklenen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları muhalif medyada sansürlendi.

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP'yle yürütülen sürece dair yaptığı açıklamalar, muhalif medya tarafından görmezden gelindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak TBMM'de kameralar karşısına geçen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinini de yer aldığı Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.

İYİ Partili isim, "Millet tercihi ile baş başa kalmamıştır. Tercih sıkışmıştır. Mutabakat diye başladığınız şeye sadakat göstermek zorundasınız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun konuşmasını vermediler

Tepkisi nedeniyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Ağıralioğlu'nun bu açıklamaları, muhalif kanallar; KRT TV, Artı TV, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV tarafından canlı yayınla verilmedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23