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Siyaset İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa kararı
Siyaset

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa kararı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 18:53:00 - 2023-03-28 20:20:14
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa kararı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini açıkladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa kararı aldı. Ağıralioğlu "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim" dedi.

İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, istifa kararı aldı.

Partisinden istifa edeceğini açıklayan Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim"

Günlerdir siyaset kulislerinde adı geçen Ağıralioğlu son olarak Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada; 14 Mayıs seçimlerinde, Millet İttifakı'nın adayı olan Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi.

İttifaka dahil olan İYİ Parti'nin bu açıklama sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.
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"Dayatılan adaya karşıyız" demişti

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" demişti.

Ağıralioğlu, konu hakkında yeni bir açıklama daha yapmıştı. Sosyal medyadan art arda paylaşım yapan Ağıralioğlu, şunları söylemişti:

"Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakârlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım. Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim. Siyasi rakiplerimize tenkitlerimizi ifade ederken kullandığım dile özellikle dikkat ettim. Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim. Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum.

"Bu vebale ortak olmayacağım"

Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem."

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