İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu?
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını savunarak Altılı Masa'yı sert sözlerle eleştiren İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meral Akşener'den genel başkan yardımcılığı talep ettiğini, ancak Akşener'in olumlu bir yanıt vermediği iddiasını ortaya attı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını savunarak Altılı Masa'yı sert sözlerle eleştiren İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meral Akşener'den genel başkan yardımcılığı talep ettiğini, ancak Akşener'in olumlu bir yanıt vermediği iddiasını ortaya attı.
Saymaz, yazısında özetle şunları kaydetti:
"Partinin ağır topları, Ağıralioğlu’na kızgınlıklarını saklamıyor. Gökhan Zan ve Ünal Karaman’ın katıldığı gün partiye zarar verdiğini düşünüyor. (...) İyi Parti’deki kanaat, 14 Mayıs sonrası Ağıralioğlu’nun Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) iktidar savaşına gireceği yönünde.
Ancak Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nda yer aldığı sürece bu ihtimali zor görüyorum.
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AK Parti’ye geçmek mi? Bütün sözlerini yemek ve çiğnemek olacaktır.
Ağıralioğlu liderlik yarışını kaybedince arkadaşlarıyla BBP’den ayrıldı. Bu grup İnisiyatif Merkezi Derneği adını aldı. Liderleri Ağıralioğlu, İyi Parti’ye katılırken, onlar dernekte kaldı. Bu küçük dernek 6 Şubat’ta adını duyurdu. Bana sorarsanız Ağıralioğlu, İnisiyatif Merkezi Derneği’ndeki arkadaşlarıyla 2028 için mücadelesini sürdürecektir."