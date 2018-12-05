0553 313 94 23

İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın gündeme getirdiği, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde askeri öğrenci statüsünün bulunmadığı öğrencilerin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri” iddiası hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, iddianın her türlü dayanaktan yoksun olduğunu ifade etti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:13
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde askeri öğrenci statüsünün bulunmadığı, öğrencilerin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiasının da her türlü dayanaktan yoksun olduğu bildirildi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki askeri öğrencilerin kursiyer statüsünde gösterilerek 24 Haziran seçimlerinde oy kullandırıldığı, bunların ikamet kayıtlarının usulsüz şekilde yaptırıldığı ve seçim günü kamu araçlarıyla taşındıkları" iddialarını dile getirdiği ve konuyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verildiği hatırlatıldı. 

Anayasa vurgusu

Anayasanın 67’inci maddesinde "18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu" vurgulanan açıklamada, "Bunun istisnaları da yine anayasamızın aynı maddesinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'inci maddesinde belirtilmiştir. Bahse konu düzenlemelere göre askeri öğrenciler seçim ve halk oylamalarında oy kullanamamaktadır." ifadelerine yer verildi. 

668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının silahlı genel kolluk kuvveti olarak tanımlanarak askeri statülerinin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, 669 sayılı KHK ile de İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulduğu bildirildi.

"Her türlü dayanaktan yoksundur"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ister öğrenci ister kursiyer olsun askeri öğrenci statüsü bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50'nci maddesi, öğrenci yurtlarında kalan kişilerin ikamet bildirimlerinin kurum yetkilileri tarafından ilgili nüfus idaresine yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yurtlarında barınan öğrencilerin ikamet bildirimi de bu yasal zorunluluk çerçevesinde yapılmıştır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiası ise her türlü dayanaktan yoksundur.

Sonuç olarak, söz konusu iş ve işlemlerde hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir husus bulunmadığı gibi ilgililerin Anayasal haklarını kullanmalarının ötesinde de bir durum söz konusu değildir."

Bu ilk değil

Yalanlara doymayan İYİ Partili Koray Aydın, daha önce de hükümetin 24 Haziran seçimlerine doğru firari FETÖ’cü Adil Öksüz’ü bulacağını ve bunu seçim malzemesi olarak kullanacağını iddia etmişti.

Koray Aydın'ın 'Adil Öksüz' iddiası elinde patladı

İyi Partili Koray Aydın'a son 9 saat!

Rezil oldu hâlâ vazgeçmedi... İyi Partili Koray Aydın'dan yeni zırva!

İyi Parti'den milletvekili seçilen Koray Aydın'ın Adil Öksüz iddiası yine elinde patladı

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:13
  1. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın
  2. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

  • Hasan Hüseyin kalaycı Hasan Hüseyin kalaycı 42 dk önce
    Sayın vekilim sizlere yalan söyleyip gündem oluşturmak yakışmıyor. Kocaman adamlarsınız.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
  1. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
  2. İYİ Parti'de flaş istifa! 'Adalet ve..
  3. Akaydın’dan kaynanalı kadrolaşma
  4. İsrail askerlerinin yaraladığı küçük..
  5. Engelli öğrenciler şehirlerini türkü..
  6. Dondurucuda beklerler fakat...
  7. "Cumhur İttifakı'na saygılıyız"
  8. Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki..
  9. Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2..
  10. NN Hayat ve Emeklilik yeni genel..
  11. Oh bee.. katkısız matkısız
  12. Basra'daki "sarı yelekliler"..
  13. Doğum sonrası sendromu
  14. Kremlin INF tartışmasında ABD'yi..
  15. Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak
  16. Türkiye'nin en büyüğü! Bir yıl erken..
  17. “Bir garip ölmüş diyeler’’
  18. "Global Türk markaları oluşturulmalı"
  19. Ek yerleştirmeyle 126 bin kişi..
  20. Beyoğlu'ndaki hizmetler "cepte"
Adana valiliği rezalete suspus
Adana valiliği rezalete suspus
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

Günün Karikatürü

5 Aralık 2018
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir
Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir