İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

Bir televizyon programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na Diyarbakır HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan çocukları için eylemde olan anneleri İYİ Parti'nin neden ziyaret etmediği soruldu.

Skandal sözler: Devletin oraya gitmesi doğru değil

Ağıralioğlu, annelerin yaptığı eylemin doğru olduğunu fakat devletin oraya gitmesinin yanlış olduğunu söyleyerek skandal ifadeler kullandı.

Ağıralioğlu, "Politik buluyorum. Annelerin oraya gitmesini doğru buluyorum. Şuna dikkat çekilmesi doğru: 'HDP bizim çocuklarımızı kandırıyor.' Bu algı için, böyle meşru bir hissiyatı annelerden başka hiçkimse yoğuramaz. Annelerin ızdırabı 'çocukarımızı bu HDP üzerinden dağa gönderiyorlar' algısı için doğrudur. Ama devletin oraya gitmesi yanlıştır. Devlet bakanları marifetiyle bir partinin binasına gidip öyle ağlayan bir görüntü veremez. Asla devlet ağlamaz.

Böyle bir görüntünün devletin itibarına suikast olduğunuz düşürünüyorum. Anneler gidebilir. Biz bir partiyiz. Düşünün ki; siyasal olarak muhattap almadığımız, siyasi meşruiyetini problemli gördüğümüz bir partinin önüne gidip orda hak aramayı devlet etme iddiamızla da yakışır bulamıyoruz" diye konuştu.