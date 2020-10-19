İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf etti.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıkladı.

'Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür'

Buğra Kavuncu'nun FETÖ’cü Enver Altaylı’nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, “Kendisi FETÖ’nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış.” ifadelerini kullandı.

Görev aldığı dernek 15 Temmuz'dan sonra kapatıldı

Kavuncu’nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz’dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

Buğra Kavuncu'nun kendisi için en büyük hayal kırıklığı ve kırılma olduğunu vurgulayan Özdağ bunun izahının olmadığını belirtti.

'Meral Akşener'in haberi var'

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylediğini dedi." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'i de üstü kapalı suçlu bulan Özdağ, "Ben de kendisine ''Devlet elindeki her bilgiyi vermez'' dedim." şeklinde konuştu.