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Gündem İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap
Gündem

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap

İYİ parti milletvekili Ümit Dikbayır, hukukçu Ersan Şen'in Meral Akşener tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülmediniği belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 02:49:00 -
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap

Siyasetin nabzı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrıldığını açıklamasının ardından tavan yaptı.

Akşener'in Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu tarafından hoş olmayan tavırlara maruz kaldığı söylenirken, cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan gazeteci Ersan Şen'i hayal kırıklığına uğratacak bir de gelişme yaşandı.

"Akşener, Ersan Şen'i adaylık için aramadı"

Habertürk canlı yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendiren İYİ parti milletvekili Ümit Dikbayır, Ersan Şen sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Genel Başkanımız, adaylık konusunu herkesle istişare eder, herkesle görüşür. Ersan Şen'i adaylık teklif etmek için aramadı. Olur mu öyle şey? Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü.

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