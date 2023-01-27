İyi Partili o isim ateş püskürdü! Görevinden istifa etmesi yetmez. Disipline verilerek partiden ihraç edilmelidir

Altılı Masa toplantısının 11'incisi dün İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıdan önce yayınlanan bir röportaj Türkiye'nin gündemine oturdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Altılı Masa toplantısının devam ettiği dakikalarda Cihan Paçacı ve açıklamaları sosyal medyada ve haber kanallarında saatlerce tartışıldı.

Bu tartışmaların ardından Cihan Paçacı bir süre sonra yaptığı yazılı açıklamayla Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKŞENER'DEN TALİMAT MI GELDİ

Odatv, Cihan Paçacı'nın yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve ağır toplarıyla görüştü.

İYİ Parti yetkilileri, "Cihan Paçacı" ve "Cumhurbaşkanı adaylığıyla" ilgili konularda konuşmaktan çekindi.

Yaptığımız görüşmelerde İYİ Parti yetkililerinden ortak ses yükseldi:

"Değerlendirme yapmayayım. Şu anda konuşmak doğru değil. Şu süreç bir geçsin, ortalık bir sakinleşsin."

KURUCU İL BAŞKANI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Öte yandan İYİ Parti'nin Kars Kurucu İl Başkanı Settar Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cihan Paçacı'nın Kurumsal İlişkiler Başkanlığı'ndan istifasının yetmeyeceğini, partiden de ihraç edilmesi gerektiğini ifade etti.

Settar Kaya, yaptığı paylaşımında "Cihan Paçacı'nın açıklamaları doğrudan Sayın Meral Akşener'in emeğini boşa çıkarmaya, milletin umudunu yok etmeye yöneliktir ve maksatlıdır. Görevinden istifa etmesi yetmez. Disipline verilerek partiden ihraç edilmelidir" dedi.

Settar Kaya'nın paylaşımının altına İYİ Partililer arasında tartışma başladı.

Cihan Paça'nın "İYİ Partililerin sesi" olduğu yorumunu yapanlar da "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürdü" diyenler de oldu.

İYİ PARTİLİLER BENZER AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz eden isimler arasında Cihan Paçacı ilk değil.

Daha önce de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını söylemişti.

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen ise, seçimi riske atmak istemediklerini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan birinin aday olması gerektiğini söylemişti.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, partililere 'Benimle misiniz?' diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birgün genel başkanımız Meral Aksener bize dönüp, 'benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." ifadelerini kullanmıştı.

Kayalp'in paylaşımına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Ben de" diyerek destek vermişti.

Benzer açıklamalara rağmen istifa etmek durumunda kalan Cihan Paçacı oldu.

KAYNAK:ODA TV