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Siyaset İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti
Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in isteği üzerine "İYİ Parti Grup Başkanvekilliği" görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:00:00 - 2021-11-07 17:22:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti.

Görevinden istifa etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İYİ Parti Grup Başkanlığına istifa dilekçesini sundu. Türkkan istifa dilekçesinde, "Genel Başkanımız Meral Akşener’in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsüvat Dervişoğlu ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, sayın Lütfü Türkkan bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi Genel Başkanımız Meral Akşener’in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir" dedi.

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