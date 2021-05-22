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Siyaset İYİ Partili Lütfü Türkkan faka bastı! 'Havva teyze' yalanı elinde patladı
Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan faka bastı! 'Havva teyze' yalanı elinde patladı

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'e soru sorduğu için hakarete uğrayan Rizeli Havva Sevgen'e AK Parti'den para aldığına dair iftira atmıştı. Görüntülerdeki kişinin Sevgen'in oğlu olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 22:25:00 -
İYİ Partili Lütfü Türkkan faka bastı! 'Havva teyze' yalanı elinde patladı

Rize'nin İkizdere ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sorduktan sonra susturularak bölgeden hemen uzaklaştırılan Havva Sevgen'in birinden para aldığına dair sosyal medyada dolaşan videolardaki şahıs öz oğlu çıktı. Ailenin kasıtlı olarak paylaşıldığı düşünülen video için suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Akşener'e soru sordu hakarete uğradı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün bir dizi ziyaret için Rize’ye geldi. İlk olarak İkizdere ilçesini ziyaret eden Akşener burada halkın tepkisi ile karşılaştı. Akşener, kendisine soru sormak isteyen Havva Sevgen'e hakaretlerde bulunarak bağırıp çağırdı. Ardından Sevgen, İYİ partililer tarafından uzaklaştırıldı.

Türkkan, Havva Sevgen'e iftira attı

Olay anından sonra ise çekilen bir video ortalığı karıştırdı. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kendisine ulaşan Havva Sevgen’in bir şahıs ile para alışverişi ettiğini iddia eden videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Paylaşımında ise "Çocuklar Havva ablanızın parasını niye eksik verdiniz" ifadelerine yer verilen video hakkında bir anda "AK Parti’den soru sorması için para aldı" algısı oluşturularak video başka hesaplardan da paylaşılmaya başlandı.

Görüntülerdeki kişi oğlu çıktı

Videoda Havva Sevgen’e para verdiği iddia edilen şahıs ise öz oğlu Memet Tarık Sevgen çıktı. Ailenin kasıtlı olarak paylaşıldığı düşünülen videoyu çeken ve paylaşımı ile ‘AK Parti’den para aldı’ algısı oluşturmaya çalışan milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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mudtafa

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