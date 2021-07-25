İYİ Partili isimden skandal açıklama! Darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkıp şehit Ömer Halisdemir'e hakaret etti
İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, yaptığı skandal paylaşımla FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkarken 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e "asıl darbeci" diyerek hakaret etti. Halisdemir'e alçakça dil uzatan Sarıtaşlı, tepkilerin dinmemesi üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkan İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi" diyerek skandal ifadeler kullandı.
Gelen tepkiler sonrası hesabını kapattı
Sarıtaşlı yaptığı skandal paylaşım sonrasında yoğun tepki aldı ve söz konusu paylaşımını sildi. Kendisine ve şehit Ömer Halisdemir'e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince Sarıtaşlı, bu kez dakikalar içerisinde hesabını komple kapatma kararı aldı.
İşte Sarıtaşlı'nın yaptığı o rezil paylaşım:
Astsubay Ömer Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Ömer Halisdemir, daha sonra darbeciler tarafından şehit edilmişti.