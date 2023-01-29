İYİ Partili isimden olay çıkış! Altılı masadakilerin alayı çılgına dönecek

Son yılların en önemli seçimlerinden biri olan 2023 seçimleri için 14 Mayıs tarihi belirlendi. Ancak muhalefet parti liderlerinin oluşturduğu 6'lı masada yaşanan adaylık savaşı nedeniyle henüz bir isim üzerinde uzlaşı sağlanamadı.

Bugüne kadar 11 kez toplantı gerçekleştiren 6'lı masa 26 Ocak'taki son toplantısında ilk kez Cumhurbaşkanı adayını görüştü. Ancak yine beklendiği üzere bir aday belirleyemedi. Toplantı sonrasında yapılan yazıla açıklamada ise 13 Şubat'ta adayın açıklanacağına ilişkin mesajlar verildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında "13 Şubat günü adayın belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"13 Şubat'ta aday ismi çıkmayacak"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan tam tersi açıklamalar geldi. Canlı yayın programına bağlanan Usta, 6'lı masanın son toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 Şubat'ta yalnızca aday belirleme sürecinin açıklanacağını belirten Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ikişkin mütabakat olacaktır." şeklinde konuştu.

6'lı masada adaylık krizi yaşanırken 26 Ocak'ta İYİ Parti'de dikkat çeken bir istifa gelmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Parti kurulları Kemal Bey'i onaylayacak durumda değil.' ifadelerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti.