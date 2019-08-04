İYİ Partili isim MHP'ye geçti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "MHP'ye geri dönün" çağrısı üzerine Kahramanmaraş’ta İyi Partili bir isim MHP'ye geçti.

Sezai Erhan Yeni Akit MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinden İYİ Partiye geçen eski MHPlileri tekrar partilerine davet etti. Bahçelinin daveti üzerine Kahramanmaraş Göksun ilçesi İYİ Parti belediye meclis üyesi adayı İnan Oru, MHP'ye geçti. MHP Göksun İlçe Başkanı Fatih Üstün, “Senin ve senin gibi kardeşlerimizin ve abilerimizin başımızın üstünde yeri var kardeşim” diyerek sözleriyle İnan Oru’yu tebrik etti.

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