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İYİ Partili isim IMF ile ‘gizli görüşme’nin detaylarını açıkladı!

IMF’nin CHP ve İYİ Partili isimlerle yaptığı gizli görüşmenin ortaya çıkmasının ardından partililerden açıklama geldi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz, IMF heyeti ile yapılan 'gizli görüşme' nin detaylarını açıkladı.

24 Eylül 2019 Salı 11:46
İYİ Partili isim IMF ile ‘gizli görüşme’nin detaylarını açıkladı!

IMF heyeti ile görüşen İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan açıklama geldi. 

Yılmaz, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye ekonomisinin içine düştüğü krizden nasıl kurtulacağı ile faizdeki indirimlere rağmen TL' nin nasıl olup da dalgalanmadığı sorularına yanıt aradığını söyledi.

"IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, gibi üst düzey bir yöneticinin Türkiye'de olması, akıllara, 'Acaba Türkiye IMF ile mi anlaşacak' sorularını akla getirmiyor değil" dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 40-45 dakika süren görüşmemizde IMF heyeti bizden Türkiye ekonomisini değerlendirmemizi istedi. Yorum yapmadılar, sadece dinlediler. Daha önce kamuoyuna defalarca açıkladığımız görüşlerimizi onlarla da paylaştık. 3 soru sordular. Birinci soru ekonomiye ilişkin genel değerlendirmeye ilişkindi. Bunun dışında 'Ekonominin düzelmesi için neler önerebilirsiniz' ve 'Faiz indirimlerine rağmen TL sizce neden görece istikrarlı kaldı' şeklinde iki soru sordular. Faiz indirimlerine rağmen dövizin artmamasının ekonominin büyümemesinden, iç talebin düşmesinden kaynaklandığını anlattım ve 'Ekonomi büyümeyince dövize talep olmuyor, cari fazla veriliyor, olay bu' dedim."

Homsen neden Türkiye’de?

Durmuş Yılmaz, görüşmeye Faik Öztrak'ın yanı sıra IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi Ben Kelmason'un katıldığını belirtirken Thomsen'in niçin Türkiye'de olduğuna anlam veremediğini de ifade etti.4. Madde görüşmelerinin normalde IMF'nin alt düzey teknik uzmanlarıyla yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Thomsen gibi yöneticiler ise daha üst düzeydeki anlaşma ve görüşmeler için devreye girer. Thomsen'i, Ankara'da görünce insanın aklına, iktidar IMF ile yeni bir anlaşma yapmaya mı hazırlanıyor sorusu gelmiyor değil" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:46
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  12. IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan
  13. IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi Ben Kelmason

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