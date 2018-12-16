İYİ Partili isim hayatını kaybetti!
İYİ Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yıldırım, hayatını kaybetti. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.16 Aralık 2018 Pazar 21:49
İYİ Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yıldırım'ın vefat haberi İYİ Partililer'i üzdü. Genel Başkan Meral Akşener, bu akşam Yıldırım'ın Çatalca'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yıldırım'ın ani vefatı partilileri şoke etti.
Akşener'den ziyaret
Genel Başkan Meral Akşener, henüz gasilhanede olan ve yarın defnedilecek olan Ayhan Yıldırım'ın Çatalca'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım'ın ailesiyle görüşen Meral Akşener, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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