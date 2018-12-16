İYİ Partili isim hayatını kaybetti!

İYİ Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yıldırım'ın vefat haberi İYİ Partililer'i üzdü. Genel Başkan Meral Akşener, bu akşam Yıldırım'ın Çatalca'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yıldırım'ın ani vefatı partilileri şoke etti.

Akşener'den ziyaret

Genel Başkan Meral Akşener, henüz gasilhanede olan ve yarın defnedilecek olan Ayhan Yıldırım'ın Çatalca'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım'ın ailesiyle görüşen Meral Akşener, geçmiş olsun dileğinde bulundu.