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Gündem İYİ Partili ilçe başkanı saldırıya uğradı
Gündem

İYİ Partili ilçe başkanı saldırıya uğradı

İYİ Parti Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu'nun bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 05:13:00 -
İYİ Partili ilçe başkanı saldırıya uğradı

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Akhisar istikametine seyir halinde olan İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu yönetimindeki otomobil, kavşakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Otomobile üç kurşun isabet ederken, araçta yalnız olduğu belirtilen Kındıroğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Pazarcılık yaptığı öğrenilen Kındıroğlu, saldırının ardından Zeytinliova Karakolunda giderek ifade verdi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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