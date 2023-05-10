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Siyaset İYİ Partili Erdem'den öğrencilerine skandal video!
Siyaset

İYİ Partili Erdem'den öğrencilerine skandal video!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:36:00 -
İYİ Partili Erdem'den öğrencilerine skandal video!

LGBT destekçisi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, eski öğrencilerinden kendisine ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen bir video hazırladı.

LGBT destekçisi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, eski öğrencilerinden kendisine ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen bir video hazırladı.

İlk olarak Hukuk Fakültesi'ndeki öğrencilerin Whatsapp gruplarında yayılmaya başlayan video, sonrasında diğer bölümlerdeki öğrencilerin gruplarına da sıçradı.

Gençlerden oy isteyen Bahadır Erdem'in seçim propagandası için bu yolu tercih etmesi büyük tepki topladı.

Hazırladığı videoda öğrencilere seslenen Erdem, "Hocalığım boyunca benden not istediniz. Şimdi de ben hocanız olarak sizden oylarınızı istiyorum. İyi Parti'nin İstanbul 2. bölge adayıyım. Beni vekil yaparken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı yapmayı sakın unutmayın" şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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