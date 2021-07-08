İYİ Partili belediyede mezarlığa sürgün!

Aydın'da İncirliova Belediyesi 2019 yerel seçimlerinde MHP'den İYİ Parti'ye geçti. Başkanlık koltuğuna Aytekin Kaya geçti. İddiaya göre Kaya, Cemil Karataş isimli temizlik işçisinden zehirli yılan yakalayıp Ekiz'in masasındaki çekmeceye koyması talimatını verdi. Sabah'ın haberine göre Karataş zehirli bir engereği Ekiz'in odasına bırakmak istedi. Ancak Ekiz işe gitmeyince plan işlemedi. Ölüm tuzağını öğrenen Kaya'dan şikayetçi oldu.

Kaya hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma açıldı, 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Kaya, bunun üzerine Ekiz'i kadın tuvaleti olmayan temizlik şantiyesine sürgüne gönderdi. Bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan Ekiz, 4.5 aydır temizlik şantiyesinde bilgisayarı bulunmadığı için sabahtan akşama kadar sandalyede oturuyor.

Karataş da aynı yerde görevlendirilince Ekiz "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa başvurmuş ve 4 aylık koruma kararı aldırmıştı. Cemil Karataş'ın işe gitmeden yaklaşık 4 aydır maaş aldığı öne sürüldü.

Eşi Esen Ekiz gibi İncirliova Belediyesi'nde çalışan Emre Ekiz de karısı ile aynı kaderi paylaştı. Emre Ekiz, 5 Temmuz'dan itibaren İncirliova İlçe Mezarlığı'nda görevlendirildi. Ekiz'e tebliğ edilen belgede, "İncirliova Belediyesi Mezarlıklar bölgesindeki işyerimizde görevlendirildiniz. Çalışma, koşul ve şartlarınız müdürlüğünüzce sağlanacaktır. Gereğini rica ederim" denildi.

Ancak şu ana kadar gerekli koşullar sağlanmadı. Karısı gibi bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan Emre Ekiz, bilgisayar bulunmayan mezarlıkta önceki gün göreve başladı. Ekiz mezarlıkta bir odası bulunmadığı için musalla taşının yanındaki bankta oturarak mesaisini tamamlıyor.