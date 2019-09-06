İYİ Partili Başkan'dan gözü yaşlı annelere destek: Hükümet adım atarsa biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Taha Emre Özdemir Ankara

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemleri devam ediyor. Hacire annenin başlattığı eylemde aile sayısı 11'e yükselirken, onlara bir destek de İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Ejdin Ensarioğlu'ndan geldi. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Ensarioğlu, "AK Parti Hükümeti'nin bu konuda bir gayreti olursa biz de mutlaka destek veririz." dedi.

"Bu eylem kendiliğinden oluşan bir hareket olmakla birlikte yürekleri yanan ailelerin isyanıdır." ifadelerini kullanan Başkan Ensarioğlu, şunları söyledi:

"İYİ Partililer olarak bizler de bu isyanı elbette destekliyoruz ancak siyasi partilerin bu eyleme dahil olmasını doğru bulmuyoruz. Evlatlarından kopartılan ailelerin acısının siyasi malzeme haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu nedenle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne giderek ailelerle bir görüşme yapmadık.

'Üzerimize düşeni yapmaya hazırız'

AK Parti Hükümeti'nin bu konuda bir gayreti olursa biz de mutlaka destek veririz. O annelerin yüreklerine su serpilmesini istiyoruz. Yetkililerin arabuculuk yapması gerekir. Burada bize düşen bir görev olursa tabii ki hükümetin yanında yer alırız."