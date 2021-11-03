İYİ Partili Başkan Narman tüm sahtekarlıkları ortaya döktü! CHP'li Kaftancıoğlu ve Akpolat'ın Büyükada 'kurnazlığı'

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TÜGVA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıllığına kiraladığı Büyükada'daki iskele katını zorbalıkla gasbeden CHP'nin bir skandalı daha patlak verdi.

CHP'li Adalar İlçe Teşkilat Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in, kira sözleşmesi olmayan Büyükada İskelesi'ndeki kamuya ait iş yerinde usülsüz alkol ruhsatı ile içki satışı yaptığı ortaya çıktı.

İYİ Partili Narman'dan suç duyurusu!

İYİ Parti Adalar İlçe Teşkilat Başkanı Ozan Narman; Ali Ercan Akpolat'ın ablası ve aynı zamanda Maltepe Belediyesi Meclis üyesi Gönül Dinler'in işlettiği işyeri hakkında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin Adalar gazetesine konuşan Narman, CHP'lilerin TÜGVA'dan gasbettikleri yere ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Önceden planlayarak saldırı düzenlediler'

CHP'li İBB'nin ve Adalar Belediyesi'nin TÜGVA'nın Büyükada İskelesi'ndeki yerini gasbetmesini değerlendiren Narman, "Topladığım bilgiler dahilinde bu konuyla ilgili Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na Canan Kaftancıoğlu, Erdem Gül, Ali Ercan Akpolat ve Adalar Belediyesi sosyal medya hesabını yöneten kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Çünkü ben doğma büyüme Adalıyım. Önceden planlanarak organize bir şekilde polise saldırı düzenlendi. İBB zabıtaları akülü araçları toplayacağız diye Adalara getirilip zabıta müdürü tarafından TÜGVA’nın yerine yönlendirerek polisle karşı karşıya getirildi. Bu bizim gibi vatan, millet sevdalılarını derinden üzdü." dedi.

İYİ Parti Adalar İlçe Teşkilat Başkanı Ozan Narman

'Canan Kaftancıoğlu Akpolat'ı darp raporu alması için Ankara'ya gönderdi'

Ozan Narman, CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ın 'darp edildim' iddiasını da değerlendirdi. "Ercan Akpolat’ın kolunda müzmin bir sakatlık var. Zaten olaydan 4 gün önce arkadaşlarına 'kolum ağrıyor' demiş." ifadelerini kullanan Narman, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Akbolat'ı hastane hastane dolaştırarak rapor aldırmaya çalıştığını söyledi:

"Akpolat, olay günü Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla rapor almak için Ankara'ya hastaneye gönderiliyor. Bunlar özel bir hastaneye gitmişler ama rapor alamamışlar. O hastaneden başka hastaneye sevk oluyor. 'Başkanımızı dövdüler' diye yaygara koparıyorlar. Hastaneye sadece giriş görünüyor, detayı yok. Uygulanmış tedavi veya yazılmış ilaç yok. Söyledikleri tamamen yalan. Çünkü Ali Ercan Akpolat Twitter hesabından yaralandığı iddia ettiği koluyla slogan atıyor. Burada amaç mağduru oynamak. Ercan Akpolat bir hafta boyunca kolu sargılı gezdi. Siyasi şov yaptı, insanları kışkırttı. Rapor yok, yaralanma yok. Varsa yayınlasınlar görelim. Gerekirse özür dilemesini biliriz."

Gaspçı CHP'linin gaspçı ablası!

Ozan Narman, Akpolat'ın ablası Maltepe Belediye Meclis Üyesi Gönül Dinler'in, kamuya ait iş yerinde, usülsüz alkol satışı yapmasına ilişkin de ayrı bir suç duyurusunda bulundu. Narman, vatandaşların buradan satın aldığı alkolü vapurlarda tükettiğini, alkolün etkisiyle Şehir Hatları vapurlarında olaylar çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burası 1. sınıf tarihi eser bir kamu binası. Burada Ali Ercan Akpolat’ın kardeşinin hediyelik eşya satttığı bir yeri var. O da işgalci vaziyette. Satış yaptığı yerin içki ruhsatı var. Ruhsat Ali Akpolat’ın üzerine. Şu an işgal durumunda. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulundum."

'Mevzuata aykırı olarak alkol satışı yapılıyor'

Ozan Narman'ın yaptığı suç duyurusu şöyle:

"TÜGVA ile İBB Belediyesi arasında yaşanan sorun neticesinde iskele altında bulunan dükkanların işgalci olarak faaliyet gösterdiği ve bu sebeple resmi kira sözleşmelerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu (TAPDK) ülke genelinde alkol ve tütün mamulleri satışını izin ve denetim sürecine bağlamıştır. Bu ürünleri satmak isteyenlerin İlçe Tarım Müdürlüğü nezdinde evrakları sağlayarak başvuruyu yapması gerekmektedir.

'Kira sözleşmesi yok'

TAPDK Belgesi almak için ilgili yerde geçerli bir kira sözleşmesi olmazsa olmazdır. Bu sırada öğrenilmiştir. İskele İçi No:5 Büyükada Adalar İstanbul adresinde bulunan işyerinin geçerli bir sözleşmesi bulunmamasına karşın tütün mamülleri ve alkol satış yetkisi bulunduğu bilgisi üzerine olay araştırılmıştır. Olay araştırılınca görülmüştür ki TAPDK Belgesi mecuru işleten işletme adına değildir.

'Ruhsat denetim yetkisi Adalar Belediyesi'nde'

Durumunun tetkik edilerek söz konusu yerin kira sözleşmesi olmamasına ve işletmesi farklı olduğu halde başka kişi adına düzenlenmiş TAPDK belgesi ile satış yapmak suretiyle kurumlar kandırılmakta ve mevzuata aykırı olarak alkol ve tütün satışı yapılmaktadır. Olayın tetkik edilerek işlemi yapanlar, buna göz yumanlar ve denetim görevini yapmayanlar (Ruhsat Denetim Yetkisi Adalar Belediyesi'nde bulunmaktadır) hakkında gerekli yasal işlemin başlatılmasını talep ederim. Davacı ve şikayetçiyim..."