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İYİ Partili Aytun Çıray'dan 50+1 kuralı açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, son günlerde konuşulan 'yüzde 50+1'in değişmesine yönelik tartışmaları değerlendirdi. Çıray, “Anayasa değişikliği tartışılacaksa, bütünsel olarak ele alınmalı" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:34
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 50+1 kuralı açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Erdoğan’ın “yüzde 50+1 kuralını değiştirebiliriz” mesajını değerlendirdi. Çıray, “Anayasa değişikliği tartışılacaksa, bütünsel olarak ele alınmalı. Tek tek madde olarak tartışmayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde Bursa’da yerel bir gazeteye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çelik, “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye’yi yorar” demişti.

Erdoğan açıklama yapmıştı

Çelik’in açıklamalarının ardından konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da mesajlar geldi. TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nın açılış konuşmasını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla konuşma yeri Meclis'tir. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

"Anayasayı bir bütün olarak ele alabiliriz"

YeniÇağ'ın haberine göre, Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı “yüzde 50+1” tartışmasını İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, değerlendirdi. “Bunu tartışmaya dahi değer bulmuyoruz” diyen Çıray, “Biz bu Anayasanın ve sözde başkanlık sisteminin Türkiye’yi yönetmek için uygun olmadığını söyledik. Hepimiz de yaşayarak gördük. Dolayısıyla bir Anayasa değişikliği tartışılacaksa, bütünsel olarak ele alınmalı. Yeni Anayasa ile 21. yüzyılın şartlarına uygun, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu bir devleti inşa etmek istiyoruz. Hedefimiz tarafsız cumhurbaşkanı, güçlendirilmiş parlamento. Tek tek madde olarak tartışmayız, bir bütün olarak Anayasayı ele alırız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:34
  1. Bursa
  2. İYİ Parti
  3. Faruk Çelik
  4. Aytun Çıray

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