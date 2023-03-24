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Medya İYİ Partili Ağıralioğlu ile ilgili bomba "AK Parti" iddiası! Gündeme bomba gibi düştü
Medya

İYİ Partili Ağıralioğlu ile ilgili bomba "AK Parti" iddiası! Gündeme bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2023-03-24 10:13:00 -
İYİ Partili Ağıralioğlu ile ilgili bomba "AK Parti" iddiası! Gündeme bomba gibi düştü

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, milletvekili adaylığı için başvurmadığını belirterek “Ben partimden rahatsız değilim, partime ve genel başkanıma yapılandan rahatsız oldum” dedi. Ağıralioğlu, kendisine AK Parti ve MHP’den teklif geldiğini de söyledi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, milletvekili adaylığı için başvurmadığını belirterek “Ben partimden rahatsız değilim, partime ve genel başkanıma yapılandan rahatsız oldum” dedi. Ağıralioğlu, kendisine AK Parti ve MHP’den teklif geldiğini de söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edenlerin başında gelen isimlerden Ağıralioğlu, iki gün önce Meclis’te basın toplantısı düzenlemiş ve CHP’yle HDP’ye yüklenmişti.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Ağıralioğlu, milletvekili adaylığı için başvurmadığını, ancak genel başkan Akşener’den talep gelmesi bunu yapabileceğini söyledi.

Ağıralioğlu, şunları söyledi: “Seçimde ben partimi destekleyeceğim. Şerhlerimi yaptım. Milletvekilliği adaylığı için başvurmadım. Adaylık başvurusunda bulunmak birazcık nezaketsizlik olur diye düşündüm. Şundan dolayı: Partimizin bir kararı var. O kararı şerh ederek, partimi de koruyarak, kollayarak açıklamalarda bulundum. Şimdi bu şartlar altında genel başkanım ‘Bir kararımız var; bu kararımızın hilafına olduğunuz için sizi aday yapamayız’ diyebilir. Buna çok saygı duyarım. Ama ‘Partimizin size ihtiyacı var, partimizle ilgili propaganda İşlerinde çalışırsınız. Adaylık müracaatında bulunabilirsiniz’ derse başvurumu yapabilirim.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ağıralioğlu’na başka bir siyasi partiden adaylık teklifi alıp almadığına yönelik soruya şu yanıtı verdi: "Doğrudur bana hem AKP’den hem MHP’den daha önce de teklifler gelmişti. Benim bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Ancak, parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim."

 

 

 

 

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Yorumlar

Ali den Ahmet den HİÇBİR FARKI Yok.

BU ADAM MİLLİ OLSAYDI IYI nin temelinde olmazdı ! Hadi kandırıldı diyelim. Bugüne kadar 10 larca MİLLİ OLAY OLDU ! İSTİFA ETTİ Mİ? EDEMEZ. BİRİLERİNE BAĞLI KIPIRDAYAMIYOR. AK PARTİ BÖYLELERİNDEN ÇOK KAZIK YEDİ. BİZDEN UZAK DURSUN.

zigon

İnanca göre insana insan diyen bu düşünce Ak Partimize yakışır. İnşallah.
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