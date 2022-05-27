İYİ Parti'den tepki çeken açıklama: Seçimi kaybedersek...

6'lı masa 2023 seçimleri için hala kendini hazırlayamazken, bir türlü adaylarını belirleyemeyen ittifakta önce Ekrem İmamoğlu daha sonra ise Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık hırsı rahatsızlık uyandırsa da geçtiğimiz hafta düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingiyle oklar yine Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Seçimi kaybedersek...

Adaylık konusunda net bir kararın verilmemiş olması bir yana seçimin kaybedilmesi durumunda yapılacaklar listesi de hazırlandı. Skandal açıklamaya imza atan isim ise İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz.

2023 seçimlerinin kaybedilmesi durumunda referandum talep edilebileceğini söyleyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 301 ve üstünde milletvekili çıkarmaları halinde ülkede çok şeyin değişeceğini savundu.

Poyraz, 400 ve üstünde milletvekiliyle Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'ndan olsa bile referandumla yetkililerinin alınabileceğini söyledi.

Poyraz, “TBMM Başkanı da, komisyon başkanlıkları da elde edilmiş olacak. Cumhurbaşkanı kararnamelerinin bir hafta içinde kanunlaşması da o zaman sağlanır. 360 milletvekili ve daha fazlasını çıkarırsak, Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılamasa bile 45 gün içinde ülke referanduma götürülür ve yetkileri alınmış Cumhurbaşkanı kalır. Referandumla gelmiş bir sistemin, referandum ile gitmesini çok önemsiyorum." açıklamasında bulundu.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Poyraz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı makamın milletin oyuyla yok edilmesi gerekiyor. Öyle bir makama istediğiniz modeli geliştirin, fiili başbakanlık gibi konumlar oluşturun, Anayasa'yı değiştirip Türkiye'yi bizim tanıdığımız bildiğimiz formata sokmadığınız sürece sürdürülebilir değil.” ifadelerini kullandı.