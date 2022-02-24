İYİ Parti'den skandal ziyaret! Hiçbir yetkileri olmadığı halde ayaklarına kadar gidecekler

Türkiye’nin dış politikada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan fikir ayrılıkları birçok konuda sürerken İYİ Parti’den tepki çeken bir hamle geldi.

ABD’nin, Türkiye’ye yönelik negatif tavrı, Halkbank davası, casus Brunson davası, F-35 krizi, S-400 yaptırımları ve Suriye’de terör örgütü YPG’nin desteklenmesi gibi konularda devam ediyor.

Tüm bunlar sürerken İYİ Parti, devlet diplomasisinde hiçbir karşılığı, hiçbir yetkisi olmamasına rağmen ABD'nin ayağına gidecek!..

Edinilen bilgilere göre sorunları yüz yüze görüşmek isteyen Meral Akşener yönetimi, "Çözüm biziz" edebiyatı yapabilmek için ABD'ye giderek söz konusu krizleri çözmeye çalışacak!

İçerisinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu ile Eski Türk Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan’ın da bulunduğu bir heyet ABD’ye ziyaret gerçekleşecek.