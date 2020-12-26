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Siyaset İYİ Parti’den skandal Demirtaş çağrısı
Siyaset

İYİ Parti’den skandal Demirtaş çağrısı

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti’den skandal bir destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Karara saygı duyulmalı" diyerek Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:18:00 - 2020-12-26 17:25:16
İYİ Parti’den skandal Demirtaş çağrısı

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için bir çağrı da İYİ Parti’den yapıldı.

Bir televizyon programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır” dedi.

AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından, HDP, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak “Demirtaş’ın serbest bırakılması için birlik olalım” demişti.

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