İYİ Parti'den skandal adım! İyice zıvanadan çıktılar
Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, İYİ Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz etmesine sert tepki gösterdi.
Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, İYİ Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz etmesine sert tepki gösterdi.
"Kendi masanızda beceremediniz, 'Cumhur İttifakı'nın kazanacak adayını engelleyeceksiniz he mi?" diye soran Genç, özetle şunları kaydetti:
"7'li Masa"da burnunuzu sürttüler. Noter-kumar masası dediğiniz masaya geri döndünüz. "Kazanamayacak aday" dediğiniz Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiniz... Daha doğrusu, (ve nedense?!) etmek zorunda kaldınız... Adayınız, "aynı masada olmayız" dediğiniz HDP'nin de adayı oldu...
Kendi masanızda beceremediniz, 'Cumhur İttifakı'nın kazanacak adayını engelleyeceksiniz he mi?!..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Devam edin!.."