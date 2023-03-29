  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nedim Şener'den olay iddia! Yer yerinden oynayacak

O gelişme, Müjdat Gezen'i çok fena tutuşturdu! Böyle yalvardı! Erdoğan detayı tam bomba

İstifa sonrası 'ağır' savaş başladı! 'Tarih önünde hesap verecek'

O ülkeden Türkiye'ye milyarlarca dolar para! Bakın ne için gönderdiler

Bombacı teröristten şok itiraflar: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

Cumhur İttifakı'na katılmışlardı! HÜDA PAR’la ilgili flaş gelişme

Millet İttifakı'nda yeni kriz: İttifak içinde ittifak!

Milyonlarca kişi kullanıyor! Uzmanı duyurdu: Yapay zeka durdurulsun, birden etkisi altına alacak! Bakın imza topladılar

İran'ın skandalı emekli albayı çıldırttı: Bakın Türk dronlarını Tebriz ve Tahran sokaklarında görürsünüz

Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş Türkiye'ye duyurdu: 350 lira birden artacak
Medya İYİ Parti'den skandal adım! İyice zıvanadan çıktılar
Medya

İYİ Parti'den skandal adım! İyice zıvanadan çıktılar

Yeniakit Publisher
2023-03-29 13:08:00 -
İYİ Parti'den skandal adım! İyice zıvanadan çıktılar

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, İYİ Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz etmesine sert tepki gösterdi.

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, İYİ Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz etmesine sert tepki gösterdi. 

"Kendi masanızda beceremediniz, 'Cumhur İttifakı'nın kazanacak adayını engelleyeceksiniz he mi?" diye soran Genç, özetle şunları kaydetti:

"7'li Masa"da burnunuzu sürttüler. Noter-kumar masası dediğiniz masaya geri döndünüz. "Kazanamayacak aday" dediğiniz Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiniz... Daha doğrusu, (ve nedense?!) etmek zorunda kaldınız... Adayınız, "aynı masada olmayız" dediğiniz HDP'nin de adayı oldu...

Kendi masanızda beceremediniz, 'Cumhur İttifakı'nın kazanacak adayını engelleyeceksiniz he mi?!..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devam edin!.."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23