İYİ Parti'den skandal "15 Temmuz" açıklaması!
Katıldığı bir Youtube canlı yayınında konuşan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin skandal ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, katıldığı bir Youtube yayınında 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.
Darbeyi aklayıp, genel başkanının "tiyatro" söylemine destek veren İP'li Bahşi, 251 kişinin şehit düştüğü, binlerce kişinin gazi olduğu darbe girişiminin imalı ifadelerle "kontrollü" olduğunu söyledi.
"Bir sürü darbe gördük." diyen İP'li Feridun Bahş, "Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir." ifadelerini kullanıp 15 Temmuz ihanetine ilişkin şunu söyledi
Sekiz buçukta darbe başladı.
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