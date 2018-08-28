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İYİ Parti'den şarbon vakasına soruşturma talebi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir çiftliğe yediemin olarak bırakılan 4 bin büyükbaş hayvanın 50'sinin şarbon hastalığı nedeniyle telef olmasına ilişkin İYİ Parti'den soruşturma başlatılması talebi geldi.

28 Ağustos 2018 Salı 14:49
İYİ Parti'den şarbon vakasına soruşturma talebi

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki şarbon vakasına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

Oral, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gölbaşı'nda bir çiftlikte bulunan Et ve Süt Kurumuna ait büyükbaşların bir kısmının telef olduğunu ve çiftliğin şarbon nedeniyle karantinaya alındığını aktardı.

"MÜSEBBİPLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

Ciddi bir halk sağlığı tehlikesi bulunmasına rağmen konuya ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmadığını savunan Oral, ayrıntılı açıklama yapılmasını istedi.

Ankara için bir sağlık krizinin kapıda olduğunu iddia eden Oral, "Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, varsa ihmaller ve bunların müsebbipleri hakkında soruşturma başlatmalıdır. Bütün Ankaralıları ve kamuoyunu bu vahim hadiseyi takip etmeye davet ediyorum. Bizler meselenin takipçisiyiz." dedi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:49
  1. Ankara
  2. İbrahim Halil Oral
  3. Gölbaşı
  4. şarbon
  5. Sağlık Bakanlığı
  6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  7. İYİ Parti

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