İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na bir şok daha! Gazinocular kralının oğlu kazan kaldırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri soğuk bakan İYİ Parti'de, seçim yaklaştıkça seslerini yükseltenlere "gazinocular kralı" olarakta bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan da katıldı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'kendi adayımızı çıkarırız' resti sonrası görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Paçacı'nın istifası sonrası İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu karşıtı bir açıklama daha geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'da yaptığı konuşmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, "Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, onbinlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir." ifadelerini kullandı.
Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan Aslan'ın tweetine Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi de dikkat çekti.
Kaynak: Haber 7
Siyaset
İmamoğlu İyi Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olacak İşte kulislerde konuşulan 3 aşamalı senaryo...